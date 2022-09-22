Зеленский побеседовал с принцем Саудовской Аравии и встретился с главой Минобороны Италии
Владимир Зеленский рассказал, что провел переговоры с принцем Саудовской Аравии. Также президент Украины встретился с министром обороны Италии.
Владимир Зеленский объяснил, что разговор с принцем был теплым. По словам президента, встреча с итальянским министром была содержательной.
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Зеленский побеседовал с принцем
Провел теплый разговор с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммадом бин Салманом,
– рассказал Зеленский.
По словам президента:
- он поблагодарил принца за содействие в освобождении иностранных граждан, приобщении к медиации и ведущую роль Саудовской Аравии в регионе;
- обсудили вопросы энергетической безопасности Украины, послевоенного восстановления и совместных инвестиционных проектов.
Президент встретился с министром обороны Италии
Владимир Зеленский в Киеве встретился с министром обороны Италии Лоренцо Гуэрини. По словам президента, встреча была содержательной. Однако деталей не объяснил, только добавил: "Для нашего государства сегодня жизненно важным приоритетом является укрепление Вооруженных Сил".
Ведь для Италии, несмотря на множество внутренних вопросов, ситуация в Украине остается очень важной. Мы ощущаем постоянную поддержку нашего суверенитета и территориальной целостности, борьбы за свое существование со стороны премьера Марио Драги, правительства и итальянского народа,
– объяснил Зеленский.
Зеленский встретился с Лоренцо Гуэрини: видео
Что этому предшествовало
Следует вспомнить, что 21 сентября из российского плена удалось освободить 10 иностранцев. Это произошло при посредничестве наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бин Салмана.
Иностранцев доставили в Саудовскую Аравию. Оттуда их должны были безопасно переправить домой.
10 военнопленных: граждане Хорватии, Марокко, Швеции, Великобритании и США в безопасности и освобождены из плена,
– заявил специальный посланник президента Украины Рустем Умеров.
Известно, что пять из десяти иностранцев являются гражданами Великобритании. Премьер страны Лиз Трасс поблагодарила Владимира Зеленского за освобождение британских пленных.
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