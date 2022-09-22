Зеленский побеседовал с принцем Саудовской Аравии и встретился с главой Минобороны Италии

22 сентября 2022 , 18:06
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Владимир Зеленский рассказал, что провел переговоры с принцем Саудовской Аравии. Также президент Украины встретился с министром обороны Италии.

Владимир Зеленский объяснил, что разговор с принцем был теплым. По словам президента, встреча с итальянским министром была содержательной.

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Зеленский побеседовал с принцем

Провел теплый разговор с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммадом бин Салманом,
– рассказал Зеленский.

По словам президента:

  • он поблагодарил принца за содействие в освобождении иностранных граждан, приобщении к медиации и ведущую роль Саудовской Аравии в регионе;
  • обсудили вопросы энергетической безопасности Украины, послевоенного восстановления и совместных инвестиционных проектов.

Президент встретился с министром обороны Италии

Владимир Зеленский в Киеве встретился с министром обороны Италии Лоренцо Гуэрини. По словам президента, встреча была содержательной. Однако деталей не объяснил, только добавил: "Для нашего государства сегодня жизненно важным приоритетом является укрепление Вооруженных Сил".

Ведь для Италии, несмотря на множество внутренних вопросов, ситуация в Украине остается очень важной. Мы ощущаем постоянную поддержку нашего суверенитета и территориальной целостности, борьбы за свое существование со стороны премьера Марио Драги, правительства и итальянского народа,
– объяснил Зеленский.

Зеленский встретился с Лоренцо Гуэрини: видео

Что этому предшествовало

Следует вспомнить, что 21 сентября из российского плена удалось освободить 10 иностранцев. Это произошло при посредничестве наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бин Салмана.

Иностранцев доставили в Саудовскую Аравию. Оттуда их должны были безопасно переправить домой.

10 военнопленных: граждане Хорватии, Марокко, Швеции, Великобритании и США в безопасности и освобождены из плена,
– заявил специальный посланник президента Украины Рустем Умеров.

Известно, что пять из десяти иностранцев являются гражданами Великобритании. Премьер страны Лиз Трасс поблагодарила Владимира Зеленского за освобождение британских пленных.

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Автор: Діана Квасневська