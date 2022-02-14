Зеленский провел переговоры с Шольцем: онлайн-трансляция

Президент Владимир Зеленский 14 февраля встретился с канцлером Германии Олафом Шольцем. Политик посетил Киев впервые на этой должности. Это произошло накануне его поездки в Москву.

Политики провели переговоры, после которых вышли к журналистам с совместным заявлением, сообщает 24 канал. Отметим, что политики задержались на полтора часа. При этом, по словам Зеленского, встреча будет продолжаться и дальше.

К теме Зеленский встретил Шольца в Киеве: начались переговоры

Зеленский рассказал, что они с Шольцем говорили об угрожающей ситуации у наших границ. Президент уверяет, что позиции Украины и Германии по этой теме совпадают.

Санкции и "Северный поток-2"

Зеленский подчеркнул, что на фоне угроз против России следует применить серьезные санкции. Кроме того, президент не обошел тему "Северного потока-2". Он убежден, что Германия должна стать гарантом сохранения транзита российского газа через территорию Украины.

Германия даст Украине 150 миллионов евро

Шольц утверждает, что ни одна страна финансово не поддерживала Украину так, как Германия. Поэтому канцлер пообещал новую помощь – 150 миллионов евро кредита.

Немецкий политик напомнил о возобновлении работы нормандского формата и встрече советников. Шольц в очередной раз подчеркнул, что в ситуации на границе надеется на дипломатию и диалог.

Шольц пообещал санкции

Германия поддерживает территориальную целостность и суверенитет Украины. Шольц не видит причин, почему Россия продолжает стягивать к границам войска. Канцлер предостерег, что любая новая агрессия повлечет серьезные антироссийские санкции. Политик обещает, что отметит об этом еще в Москве.

Новость дополняется...

Смотрите брифинг Зеленского и Шольца: онлайн-трансляция

Что известно о визите Шольца

Немецкий канцлер прилетел в Украину 14 февраля. Уже 15 февраля Шольц полетит в Москву и будет говорить с президентом государства-агрессора Владимиром Путиным.

Перед своими визитами Шольц четко очертил, что ждет от России деэскалации. Он подчеркнул – дальнейшая военная агрессия Кремля будет иметь очень серьезные последствия.

Ранее СМИ писали, что во время встречи с Зеленским канцлер может согласиться на финансовую помощь Украине.

Дело в том, что оружие Германия не планирует поставлять Украине. Поэтому и рассматривали другие варианты помощи.