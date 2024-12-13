Зеленский провел первое заседание Технологической ставки

Президент провел первое заседание Технологической ставки. Зеленский с учеными и военными обсудил использование технологических инноваций в отражении агрессии России.

13 декабря состоялась первая встреча Технологической ставки. По словам главы государства, это было фактически учредительное заседание, передает 24 Канал.

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Инновации в обороне страны

Зеленский уточнил, что эта ставка – специальный формат внедрения инноваций для обороны.

В нем приняли участие ученые, производители оружия, разработчики технологических решений Сил обороны, командующие, представители армии, разведки и Сил безопасности.

Сегодня сосредоточились на первой, ключевой, задаче, а именно на защите неба. Это противодействие "Шахедам" и ракетам,

– раскрыл детали президент.

Зеленский подчеркнул, что на следующей Технологической ставке будут представлены конкретные решения по дополнительному усилению защиты неба.

Напомним, что в ночь на 13 декабря Россия совершила массированную атаку на Украину. Враг использовал почти сотню ракет и две сотни дронов. Противник нанес разрушительный удар по украинской энергоинфраструктуре.