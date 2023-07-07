Зеленский прибыл в Турцию на переговоры с Эрдоганом: что на повестке дня

Президент Украины с рабочим визитом прибыл в Турцию. Собственно, известно, что Владимир Зеленский выступает за глубокий диалог с главой партнерского государства Реджепом Тайипом Эрдоганом.

В пятницу, 7 июля, украинский лидер приехал в Турцию. Что не удивительно, на повестке дня во время этой его командировки – формула мира.

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Визит президента в Турцию

Как отметил Зеленский, день у него в Турции был насыщенный. Нужен его визит в эту страну для того, чтобы скоординировать с Анкарой позиции относительно мирной формулы, а также саммита НАТО, который должен пройти в столице Литвы, Вильнюсе уже 11 и 12 июля.

Завершаем насыщенный день в Турции. Переговоры с Президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом. Координация позиций относительно формулы мира, саммита НАТО, гарантий безопасности и зерновой инициативы. Восстановление Украины, оборонные контракты между нашими предприятиями,

– говорится в сообщении гаранта.

Со временем появилось видео встречи Зеленского с Эрдоганом. "Очень важные переговоры", – подчеркнул президент.

Зеленский и Эрдоган встретились: смотрите видео

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