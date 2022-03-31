Зеленский провел разговор с Эрдоганом: что обсудили
31 марта 2022 , 21:32Читати новину українською
Источник:Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский в твиттере сообщил, что провел разговор с президентом Турции Реджепом Эрдоганом.
В посте Владимир Зеленский отметил, что провел очередной разговор с настоящим другом – Президентом Реджепом Эрдоганом.
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"Отметил высокий уровень организации переговоров делегаций в Стамбуле. Согласовали дальнейшие шаги на пути к достижению мира", – сообщил Президент Украины.
Кроме того, отметил, что благодарен Турции за готовность стать гарантом безопасности нашего государства.
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