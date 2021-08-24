Зеленский провел разговор с новым премьером Израиля: какие вопросы подняли

Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьером Израиля Нафтали Беннетом. Последний поздравил Украину с 30-й годовщиной Независимости Украины.

Владимир Зеленский подчеркнул, что украинский народ благодарен за это проявление солидарности со стороны народа Израиля.

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Президент Украины рассказал премьеру Израиля об успешном проведении первого саммита Крымской платформы и пригласил Израиль присоединиться к совместной декларации, подписанной по его результатам.

23 августа состоялся первый саммит Крымской платформы . Участие в нем приняли более 40 государств. По итогам саммита в Киеве открыли офис Крымской платформы и подписали декларацию.

Собеседники также обсудили ряд актуальных вопросов двустороннего сотрудничества. Они уделили внимание:

проблематике развития торгово-экономического взаимодействия,

упрощению условий для межчеловеческих контактов,

подготовке к запланированным визитам высокого и самого высокого уровня, в частности израильской делегации для участия в мероприятиях к 80-й годовщине трагедии Бабьего Яра.

Напоследок Владимир Зеленский пригласил Нафтали Беннета посетить Украину. Пока неизвестно, принял ли приглашение израильский премьер.