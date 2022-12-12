Перед саммитом G7 с участием Украины: о чем говорили Зеленский и Байден

Ночью 12 декабря прошел телефонный разговор между президентами Украины и США. Владимир Зеленский и Джо Байден обсудили поддержку нашего государства, в том числе в восстановлении энергосистемы.

Владимир Зеленский поблагодарил американского лидера за мощную поддержку нашей страны. В то же время Джо Байден заверил, что США будут поддерживать Украину столько, сколько нужно.

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Детали разговора президентов

Владимир Зеленский подчеркнул, что военная и финансовая поддержка США не только способствует успехам в поле боя, но и поддерживает украинскую экономику. Отдельно глава государства отметил американскую помощь в сфере энергетики на фоне массированных ударов по энергообъектам со стороны России.

Ценим и помощь, оказываемую США на восстановление энергосистемы Украины. Надеюсь на дальнейшее углубление сотрудничества в этой сфере. Указал на важность формирования эффективной противовоздушной обороны для Украины. Следует сделать все возможное для защиты мирного населения Украины и ее критической инфраструктуры. Это особенно важно именно сейчас, когда в Украине начался зимний период,

– подчеркнул Зеленский.

Также президент Украины поблагодарил американского лидера за четкую и последовательную позицию в поддержке территориальной целостности и суверенитета Украины.

Кроме того, главы государств скоординировали позиции Украины и США в преддверии саммита "Большой семерки". Владимир Зеленский подчеркнул, что лидерство США остается несокрушимым.

Украину ждут хорошие новости с саммита G7

Позже Владимир Зеленский записал видеообращение к украинцам, в котором сообщил, что после саммита G7 12 декабря, среди участников которого будет Украина, нашу страну ждут хорошие новости.

Кроме того, глава государства отметил, что западные лидеры положительно воспринимают украинскую формулу мира, придающую оптимизм. Поэтому Украина начинает подготовку к глобальному саммиту мира, который поможет укрепить наше государство.

Обращение Владимира Зеленского после разговора с Байденом: смотрите видео

США поддерживают Украину

США – одни из немногих партнеров Украины, которые оказывали нам военную помощь еще до полномасштабного вторжения России, когда информационное пространство изобиловало новостями на тему этой угрозы. С начала полномасштабной войны США активно оказывают нашей стране военную и финансовую поддержку.

В частности Белый дом 9 декабря объявил об очередном пакете помощи Украине на 275 миллионов долларов. В рамках этого пакета нашей стране предоставляют: