Въезд украинцев в Израиль и Рош га-Шана: Зеленский провел важный разговор с Нетаньяху

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пообщались по телефону. Политики обсудили вопросы безопасности приезда верующих, исповедующих иудаизм в Умань в этом году.

Об этом сообщил президент Украины на своем телеграмм-каналы. Зеленский добавил, что в ходе разговора лидеры обсудили возможные пути поддержки Украины со стороны Израиля в противостоянии вторжению страны-агрессора России.

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Важно, что Израиль поддерживает территориальную целостность и суверенитет нашего государства.

– отметил глава государства.

Ключевые вопросы разговора: безвиз и Рош га-Шан

Владимир Зеленский также затронул вопрос увеличения количества отказов украинским гражданам во въезде в Израиль, несмотря на условия действия безвизового режима между двумя странами. Он подчеркнул, что эту ситуацию нужно исправить.

Глава государства добавил, что, учитывая приближение еврейского Нового года — Рош га-Шана — и ожидаемое массовое прибытие паломников-хасидов в Умань, они обсудили вопросы безопасности и реагирования на возможные атаки России ракетами и иранскими дронами.

Израиль поможет внедрить новую систему оповещений

На сайте главы государства отмечают, что в этой связи, по оценкам израильской стороны, в этом году в Умань может прибыть около 50 тысяч паломников-хасидов. В настоящее время в местах паломничества в Умани бомбоубежища могут вместить всего около 11 тысяч человек.

В свою очередь в правительстве Израиля тоже сообщили о переговорах лидеров. Отмечают, что президенты обсудили дальнейшее оказание Израилем помощи Украине, в том числе находящимся в Израиле украинским беженцам, а также помощи в развитии и продвижении систем раннего оповещения о воздушной тревоге.

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