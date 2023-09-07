Въезд украинцев в Израиль и Рош га-Шана: Зеленский провел важный разговор с Нетаньяху
Источник:Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пообщались по телефону. Политики обсудили вопросы безопасности приезда верующих, исповедующих иудаизм в Умань в этом году.
Об этом сообщил президент Украины на своем телеграмм-каналы. Зеленский добавил, что в ходе разговора лидеры обсудили возможные пути поддержки Украины со стороны Израиля в противостоянии вторжению страны-агрессора России.
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Важно, что Израиль поддерживает территориальную целостность и суверенитет нашего государства.
– отметил глава государства.
Ключевые вопросы разговора: безвиз и Рош га-Шан
Владимир Зеленский также затронул вопрос увеличения количества отказов украинским гражданам во въезде в Израиль, несмотря на условия действия безвизового режима между двумя странами. Он подчеркнул, что эту ситуацию нужно исправить.
Глава государства добавил, что, учитывая приближение еврейского Нового года — Рош га-Шана — и ожидаемое массовое прибытие паломников-хасидов в Умань, они обсудили вопросы безопасности и реагирования на возможные атаки России ракетами и иранскими дронами.
Израиль поможет внедрить новую систему оповещений
В свою очередь в правительстве Израиля тоже сообщили о переговорах лидеров. Отмечают, что президенты обсудили дальнейшее оказание Израилем помощи Украине, в том числе находящимся в Израиле украинским беженцам, а также помощи в развитии и продвижении систем раннего оповещения о воздушной тревоге.
Что известно об отказах въезда украинцам в Израиль
- 22 августа посольство Украины в Израиле сообщило, что во второй половине 2023 года более 2 тысяч украинцев отказали во въезде в Израиль.
- Ранее посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук отметил, что Киев может приостановить безвизовый режим между странами в ближайшие дни. Он также упомянул о учащении случаев депортаций украинцев из Израиля.