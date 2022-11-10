О поддержке в G20 и ООН: Зеленский поговорил с Трюдо

Канада продолжает поддерживать Украину в борьбе с российскими оккупантами. 10 ноября президент Владимир Зеленский провел очередной разговор с канадским премьером Джастином Трюдо.

Зеленский также разговаривал с Трюдо 10 октября. Тогда они обсуждали массированный удар по Украине, который нанесли россияне.

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Состоялся разговор Зеленского и Трюдо

Президент рассказал о звонке премьер-министра Канады 10 ноября.

Обсудили с премьер-министром Канады Джастином Трюдо оборонную поддержку Украины, возможности ее расширения и важность продления зернового соглашения,

– отметил Зеленский.

Глава государства подчеркнул, что он рассчитывает на голос Канады в G20 и ООН в поддержку украинских инициатив.

Канада поддерживает Украину

Ранее Трюдо рассказывал, что Канада выделяет деньги на подготовку украинцев к зиме, что поможет людям найти убежище, а также раздать одеяла, одежду и обогреватели.

Кроме того, премьер сообщил о новом источнике финансирования Украины. Речь идет о пятилетних облигациях, которые Канада хочет продать, а деньги – передать нашему государству.

"Теперь канадцы смогут обращаться в крупные банки, чтобы купить свои суверенные облигации, срок погашения которых истекает через пять лет с процентами. Эти средства пойдут в поддержку правительства Украины, чтобы они могли продолжать поддерживать украинский народ", – пояснил Трюдо.

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