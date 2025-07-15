Укр Рус
24 Канал Новости Украины Зеленський провів нараду з дипломатами: які завдання їм дав
15 июля, 20:22
2

Спецтрибунал для России и новые задачи для послов: Зеленский провел совещание с дипломатами

Ирина Марцияш
Основні тези
  • Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание с украинскими дипломатами – командами Министерства иностранных дел Украины и Офиса.
  • Во время совещания они обсудили 3 важных вопроса, среди которых ускорение запуска Специального трибунала по преступлению агрессии России против Украины.

Президент Владимир Зеленский провел совещание с дипломатами. Совещание с послами состоится уже на следующей неделе.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Владимира Зеленского.

Смотрите также У Зеленского объяснили, почему Келлог приехал в Украину на целую неделю

Что известно о совещании Зеленского с дипломатами?

Вечером во вторник, 15 июля, президент сообщил, что провел совещание с украинскими дипломатами – командами МИД Украины и Офиса. Во время дискуссии поднималось несколько ключевых вопросов. В частности, они говорили о:

  • Первое – ускорение запуска Спецтрибунала по преступлению агрессии России против Украины и соответствующая работа с государствами, уважающими международное право.
  • Второе – подготовка совещания с украинскими послами, которая состоится уже на следующей неделе, и модернизация задач для украинских представителей за рубежом.
  • Третье – наши шаги на ключевых международных площадках, в частности по проектам резолюций Генассамблеи ООН.

Он сообщил, что готовятся ощутимые политико-правовые удары по России и ее позициям.

"Ближайшие месяцы – время для особенно активной работы нашей дипломатии. Спасибо всем в мире, кто помогает!" – резюмировал Зеленский.

Напомним, 15 июля президент Владимир Зеленский подписал закон о множественном гражданстве и ряд других важных документов.