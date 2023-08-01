Буданов докладывал в закрытом режиме: Зеленский провел совещание с главами силовых ведомств

Россия в полночь против 1 августа атаковала "Шахедами" Харьков. Владимир Зеленский рассказал, что в отношении атак ему также отчитались на совещании.

По словам украинского лидера, утро у него началось с важных докладов. В частности, Зеленский заслушал главу МВД Игоря Клименко по поводу ситуации и атакам по приграничным областям и ночному удару дронами по Харькову.

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Что известно о совещании Зеленского с силовиками

Министра Клименко – по ситуации и атакам по приграничным областям и ночному удару дронами по Харькову. Враг атаковал Харьков пятью "Шахедами". Все службы на местах попадания, работают,

– заверил президент.

Владимир Зеленский объяснил, что заслушал доклад:

генерала Малюка – о завершении работ по устранению последствий обстрелов Кривого Рога, Херсона;

Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного по ситуации на фронте;

командующих Сырского и Тарнавского;

командующего Олещука – о деталях применения ПВО.

Был и закрыт доклад начальника ГУР Буданова,

– уточнил президент Украины.

Что известно об атаке Харькова

Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов рассказал, что ориентировочно в полночь 1 августа Россия атаковала Харьков дронами-камикадзе. Враги попали по гражданским помещениям, в частности:

в трехэтажном здании учебного заведения в Салтовском районе. Там оккупанты разрушили 2 этажа, вспыхнул пожар. К счастью, люди не пострадали;

еще три "прилета" были по территории спорткомплекса в Шевченковском районе. Повреждено двухэтажное здание. В больнице с ранениями находится 63-летний охранник.

В течение суток (31 июля – 24 Канал) враг обстреливал населенные пункты Чугуевского, Богодуховского, Харьковского, Изюмского и Купянского районов. В частности, под вражеским огнем находились Уды, Ветеринарное, Старица, Волчанск, Колодязное, Новомлынск и другие населенные пункты. Повреждены жилые дома, хозяйственные постройки, произошли пожары,

– рассказал Синегубов.

По его словам, пиротехники ГСЧС в сутки обезвредили 50 взрывоопасных предметов.

Кроме того, на Купянском направлении 31 июля Вооруженные Силы Украины успешно отразили очередную попытку вражеского штурма в районе восточнее Берестового.

Последствия атаки по Харькову / фото Олега Синегубова

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