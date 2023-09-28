Результаты будут, – Зеленский провел важное совещание с руководителями разведки

Владимир Зеленский 28 сентября опубликовал очередное вечернее обращение к украинскому народу. В нем президент рассказал о проведении встречи с руководителями разведки.

Главной темой выступления Зеленского было вступление Украины в состав Совета управляющих МАГАТЭ. Однако все же президент поднял и другие важные вопросы.

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Нужно усиливать Украину

Владимир Зеленский в своем ежедневном обращении 28 сентября отметил подготовку к важным результатам для Украины. Эта и последующие недели должны дать успех в сфере международной работы – все ради усиления государства.

Именно для этого президент провел несколько совещаний по этому вопросу. Отдельно он отметил важный разговор с руководителями разведки. Владимир Зеленский заявил, что результаты будут.

После этого глава государства поблагодарил Купянское, Лиманское, Бахмутское направления, а также Марьинку, Авдеевку, Шахтерское и южное направления за прочность. В конце Зеленский отметил, что продолжается работа по увеличению поставок помощи.

Работаем, чтобы у вас было больше оружия, больше мощного и эффективного оружия! Наше украинское оружие. И это будет,

– подытожил президент.

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