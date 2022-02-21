Зеленский провел срочные консультации с Шольцом и Макроном

Президент Владимир Зеленский 21 февраля срочно проконсультировался с французским коллегой Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Олафом Шольцом.

Зеленский созвонился с политиками из-за тревожных заявлений, прозвучавших во время заседания Совбеза России. В частности, глава Кремля Владимир Путин собирается "признать" боевиков на Донбассе.

Важно Зеленский созвал внеочередное заседание СНБО

По информации "Сегодня", Зеленский говорил с Макроном и Шольцом об угрозе российского вторжения.

Шольц и Макрон перед тем говорили с Путиным

Путин уже якобы проинформировал Шольца и Макрона о своих намерениях "легитимизировать" боевиков. Немецкий канцлер осудил такие планы.

Евросоюз просит Россию не делать этого. Подчеркнули, что страны ЕС "единым фронтом" отреагируют на такое "признание".

Зеленский созвал СНБО

Путин 21 февраля собрал заседание Совбеза России, на котором обсуждал "легитимизацию" боевиков. Окончательное решение Путин должен объявить сегодня. На заседании российские политики поддерживали это решение. Звучали даже заявления о "присоединении Донбасса".

Из-за такой ситуации президент созывает заседание Совета национальной безопасности и обороны, оно якобы должно было начаться в 20:00.

СМИ писали, что во время него могут ввести военное положение в Украине. Хотя накануне в Верховной Раде надеялись, что до этого не дойдет.

Важно – Совбез РФ просит Путина признать ОРДЛО | На эту минуту: