На Ставке приняли очень важные решения по дронам и РЭБ, – Зеленский

Президент Владимир Зеленский провел заседание Ставки в четверг, 4 июля. Основные вопросы, которые там поднимались, касались производства РЭБ и дронов в Украине.

Об этом украинский гарант рассказал в своем вечернем обращении к украинцам.

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На Ставке приняли важное решение по дронам и РЭБ

По словам президента, на Ставке были заслушаны доклады по дронам и РЭБ. В частности, их производство, финансирование, поставки и применение.

Вся конкретика, от наиболее востребованных на фронте, в частности FPV. Конечно, максимум внимания и нашим дальнобойным дронам,

– рассказал Зеленский.

Президент заслушал командующего Сил беспилотных операций Вадима Сухаревского, вице-премьер-министра Михаила Федорова, министра стратегических отраслей Александра Камышина, командующего Воздушных сил Николая Олещука. По результатам их докладов были приняты важные решения.

Время покажет эти решения на фронте,

– резюмировал президент.

Добавим, что Зеленский также рассказал, что министр обороны Умеров доложил детали поездки в США, где вел переговоры по оборонным пакетам, уже объявленных, но еще не поставленных в Украину. "Подталкиваем эту логистику", – уточнил Зеленский. Кроме этого, Главком Александр Сырский доложил о ситуации на основных направлениях. Отмечается, что больше всего боев на Покровском направлении.