На Ставке приняли очень важные решения по дронам и РЭБ, – Зеленский
Президент Владимир Зеленский провел заседание Ставки в четверг, 4 июля. Основные вопросы, которые там поднимались, касались производства РЭБ и дронов в Украине.
Об этом украинский гарант рассказал в своем вечернем обращении к украинцам.
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На Ставке приняли важное решение по дронам и РЭБ
По словам президента, на Ставке были заслушаны доклады по дронам и РЭБ. В частности, их производство, финансирование, поставки и применение.
Вся конкретика, от наиболее востребованных на фронте, в частности FPV. Конечно, максимум внимания и нашим дальнобойным дронам,
– рассказал Зеленский.
Президент заслушал командующего Сил беспилотных операций Вадима Сухаревского, вице-премьер-министра Михаила Федорова, министра стратегических отраслей Александра Камышина, командующего Воздушных сил Николая Олещука. По результатам их докладов были приняты важные решения.
Время покажет эти решения на фронте,
– резюмировал президент.