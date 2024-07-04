Про це український гарант розповів у своєму вечірньому зверненні до українців.
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На Ставці ухвалили важливе рішення щодо дронів і РЕБ
За словами президента, на Ставці було заслухано доповіді щодо дронів та РЕБ. Зокрема, їх виробництво, фінансування, постачання і застосування.
Вся конкретика, від найбільш затребуваних на фронті, зокрема FPV. Звичайно, максимум уваги і нашим далекобійним дронам,
– розповів Зеленський.
Президент заслухав командувача Сил безпілотних операцій Вадима Сухаревського, віце-прем'єр-міністра Михайла Федорова, міністра стратегічних галузей Олександра Камишіна, командувача Повітряних сил Миколи Олещука. За результатами їх доповідей було прийнято важливі рішення.
Час покаже ці рішення на фронті,
– резюмував президент.