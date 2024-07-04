Про це український гарант розповів у своєму вечірньому зверненні до українців.

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На Ставці ухвалили важливе рішення щодо дронів і РЕБ

За словами президента, на Ставці було заслухано доповіді щодо дронів та РЕБ. Зокрема, їх виробництво, фінансування, постачання і застосування.

Вся конкретика, від найбільш затребуваних на фронті, зокрема FPV. Звичайно, максимум уваги і нашим далекобійним дронам,

– розповів Зеленський.

Президент заслухав командувача Сил безпілотних операцій Вадима Сухаревського, віце-прем'єр-міністра Михайла Федорова, міністра стратегічних галузей Олександра Камишіна, командувача Повітряних сил Миколи Олещука. За результатами їх доповідей було прийнято важливі рішення.

Час покаже ці рішення на фронті,

– резюмував президент.

Додамо, що Зеленський також розповів, що міністр оборони Умеров доповів деталі поїздки до США, де вів перемовини щодо оборонних пакетів, вже оголошених, але ще не поставлених в Україну. "Підштовхуємо цю логістику", – уточнив Зеленський. Крім цього, Головком Олександр Сирський доповів щодо ситуації на основних напрямках. Зазначається, що найбільше боїв на Покровському напрямку.