Зеленский озвучил 3 важнейших момента с нового заседания Ставки

Президент Владимир Зеленский провел новую Ставку Верховного Главнокомандующего. Заседание прошло сегодня, 5 января.

На заседании обсудили много важных вопросов. Среди них – нынешняя ситуация на передовой.

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Как прошла Ставка Верховного Главнокомандующего

Как рассказал Владимир Зеленский, на новом заседании обсудили три самых важных момента: проанализировали ситуацию на передовой и просчитали все возможные дальнейшие шаги врага.

По словам президента, они держат на контроле обеспечение армии боеприпасами и техникой, в том числе беспилотниками – как разведывательными, так и ударными.

Двигаемся к победе вместе!

– подчеркнул украинский лидер.

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