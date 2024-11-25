Зеленский провел Ставку: обсудили энергетику и защиту объектов критической инфраструктуры

Президент Зеленский в понедельник, 25 ноября, провел Ставку по украинской энергетике и ее защите. На встрече заслушали доклады Минэнерго, "Нафтогаза" и других ключевых участников отрасли.

Среди прочего на Ставке обсудили ход восстановления после российского обстрела 17 ноября и дальнейшую защиту всех критических объектов. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Владимира Зеленского.

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Что обсудили на Ставке

Участники Ставки говорили о защите газовой инфраструктуры и атомной, тепловой и гидрогенерации.

Также о нашем партнерстве с европейскими странами, чтобы увеличить возможности для импорта электроэнергии, в частности, для бизнеса,

– написал Зеленский.

Также был доклад Воздушных сил по поводу прикрытия объектов критической инфраструктуры.

"Мы берем самый эффективный опыт эшелонирования средств ПВО и распространяем его на другие регионы", – рассказал президент.

Кроме энергетики, на Ставке заслушали доклад Министерства обороны о контрактовании и авансировании для украинских производителей оружия, снарядов, ракет, дронов. Речь шла об итогах 2024 года и планировании на 2025 год.

Ранее Владимир Зеленский заявлял об амбициозных планах украинского ВПК в следующем году производить не менее 30 тысяч дальнобойных дронов, а также 3 тысячи крылатых ракет.