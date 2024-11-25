Зокрема, на Ставці обговорили хід відновлення енергетики після російської атаки 17 листопада та подальший захист усіх критичних об'єктів. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Володимира Зеленського.

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Що обговорили на Ставці

Учасники Ставки поговорили про захист газової інфраструктури та атомної, теплової та гідрогенерації.

Також про наше партнерство з європейськими країнами, щоб збільшити можливості для імпорту електроенергії, зокрема, для бізнесу,

– написав Зеленський.

Також була доповідь Повітряних сил щодо прикриття об'єктів критичної інфраструктури.

"Ми беремо найефективніший досвід ешелонування засобів ППО та поширюємо його на інші регіони", – розповів президент.

Окрім енергетики, на Ставці заслухали доповідь від Міністерства оборони про контрактування та авансування для українських виробників зброї, снарядів, ракет, дронів. Йшлося про підсумки 2024 року та планування на 2025-й.

Раніше Володимир Зеленський заявляв про амбітні плани українського ВПК наступного року виробляти щонайменше 30 тисяч далекобійних дронів, а також 3 тисячі крилатих ракет.