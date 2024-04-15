Зеленский провел Ставку по двум важнейшим темам – фронту и энергетике

В ходе Ставки 15 апреля докладывали Сырский, Буданов и Иващенко, а энергетики рассказали, как защищают критические объекты. Детали расскажет 24 Канал.

По словам Зеленского, сейчас есть две важнейшие темы – это фронт и энергетика. Именно им и уделили внимание на Ставке. Ранее президент принял кадровое решение по СНБО.

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Были доклады по фронту

Доклад главкома Александра Сырского касался "ситуации на основных направлениях, наших оборонных потребностей и наших будущих действий". Разведчики Олег Иващенко (СВР) и Кирилл Буданов (ГУР) рассказали о вероятных действиях врага. А министр обороны Рустем Умеров доложил о контрактах на поставку оружия, систем РЭБ и дронов.

Ситуация с энергетикой

Представители Минэнерго, "Энергоатома", "Укрэнерго", "Нафтогаза" говорили об усилиях, которые прилагают для защиты систем, восстановления поврежденной генерации, переподключения потребителей. Вице-премьер Александр Кубраков рассказал, как защищают критическую инфраструктуру, особенно в прифронтовых и приграничных регионах.

Как защитить энергетику

Президент подчеркнул, что в этом вопросе дело не только за Украиной.

Очевидно, что физическая защита не может полностью уберечь от ударов террористов некоторые объекты. Это может сделать только достаточно эффективная ПВО. Мы благодарны тем друзьям, которые это понимают и быстро откликнулись на наши призывы поддержать украинский воздушный щит. Но интенсивность российских атак требует большего единения,

– сказал Зеленский.

В качестве примера он привел ситуацию на Ближнем Востоке, когда во время ракетно-дроновой атаки со стороны Ирана многие страны объединили усилия.

"Защитив Израиль, свободный мир продемонстрировал, что именно такое единение не только возможно, но и на сто процентов эффективно. Решительные действия союзников не допустили успеха террора и потери инфраструктуры и заставили агрессора остыть. То же возможно и в защите Украины от террора", – считает президент.

Зеленский акцентировал, что Израиль не является членом Альянса, поэтому пятую статью НАТО нельзя применить в его случае. Но недавние события показали, что порой достаточно лишь политической воли, чтобы защитить другую страну.