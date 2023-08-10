Специальный формат Ставки: Костенко объяснил, что мог обсуждать Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский 9 августа провел очередное заседание Ставки Верховного Главнокомандующего. Ставку провели в самом узком кругу людей с максимальным вниманием к теме наступления.
Народный депутат, секретарь оборонного комитета Верховной Рады Украины Роман Костенко рассказал 24 Каналу, что мог обсуждать Зеленский во время Ставки. В частности, говорилось об анализе текущей ситуации и о комплексно-системном подходе.
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Самое главное – наступление ВСУ
Во время заседания Ставки говорили о самом главном – наступлении украинской армии. В ходе разговора сосредоточились на анализе текущей ситуации и распределили задачи.
Думаю, у Президента много вопросов: чего хватает, чего не хватает. Наступление будут просматривать руководители всех направлений и командований. Они говорят о проблемных вопросах – где враг продвигается, а где мы продвигаемся, руководители предлагают свои меры и операции,
– отметил народный депутат.
Теперь нужно понимать стратегию – как нам двигаться дальше. Контрнаступление идет медленно, но уверенно.
"Мы должны понимать, что война может затянуться не на месяц, и даже не до конца года. Надо строить стратегию. Мы знаем, что эта война может перейти в такую Первую мировую войну на истощение. Война регулярных армий закончилась. Стоит понимать, что это комплексное мероприятие и одна армия этого не сделает", – добавил Костенко.
Народный депутат рассказал, что обсуждали во время Ставки: смотрите видео
По его словам, чтобы Украина победила в войне с захватнической Россией, следует обратить внимание на комплексно-системный подход, в частности:
- налаживание экономики;
- строительство оборонно-промышленного комплекса;
- введение новых дипломатических отношений.
Таким комплексным решением можно выиграть войну. Армия – это очень важно, но без правильного системного подхода со стороны политиков и руководства государства ни одну войну не победить.
– резюмировал Роман Костенко.
Что известно о Ставке Верховного Главнокомандующего
- Зеленский заявил, что проведенная 9 августа ставка прошла в специальном формате. На ней разбирали ситуацию на передовой, по основным направлениям наших наступательных действий. То, что удается. То, что нуждается в усилении. То, что мы планируем в ближайшее время.
- Были доклады Главнокомандующего Валерия Залужного, командующих Александра Сырского и Александра Тарнавского, а также начальника ГУР Кирилла Буданова.
- В последний раз Ставку проводили 4 августа. На заседании подняли немало важных вопросов. В частности, ситуация на фронте, поставка оружия, зерновая сделка и развитие военно-промышленного комплекса.