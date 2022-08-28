Зеленский провел "тайное" совещание с сектором обороны и безопасности: какие вопросы заслушали
Источник:сайт Президента Украины
Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание с представителями сектора обороны и безопасности. Оно прошло в "тайном" режиме.
На встрече присутствовали руководители Вооруженных Сил, разведывательных органов, Министерства обороны, Министерства внутренних дел, Службы безопасности Украины и других сил обороны.
К теме Зеленский провел большое совещание с Залужным, Будановым, Даниловым и Монастырским.
Какие вопросы заслушали на "тайном" совещании
Участники совещания заслушали информацию об оперативной ситуации на фронте, рассмотрели другие вопросы безопасности и обороны. Отдельно остановились на потребностях украинской армии и координации на разных уровнях с международными партнерами Украины.
Также было рассмотрено исполнение предварительных приказов президента Зеленского.
Зеленский пообщался с Байденом
Президент Украины Владимир Зеленский разговаривал с Президентом США Джо Байденом.
В первую очередь Владимир Зеленский поблагодарил за то, что США поддерживает Украину и продолжает оказывать необходимую для нашей страны помощь.
Кроме того, президенты обсудили следующие шаги Украины для победы над российскими захватчиками и привлечения страны-агрессора к ответственности.
"Поблагодарил за непоколебимую поддержку украинского народа – по безопасности и финансовую – со стороны США. Обсудили дальнейшие шаги Украины на пути к победе над агрессором и важность привлечения россии к ответственности за военные преступления", – рассказал Зеленский.
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