Зеленский провел телефонный разговор с Шарлем Мишелем: о чем говорили

Владимир Зеленский 5 февраля пообщался по телефону с Шарлем Мишелем. Говорили о деэскалации конфликта с Россией.

На странице президента в сети говорится, что он обсудил с главой Европейского совета текущую ситуацию относительно Украины.

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Детали разговора Зеленского и Мишеля

В частности, стороны пообщались относительно эскалации, которая нависает со стороны России, в пределах всех имеющихся форматов.

Прилагаем дипломатические усилия для восстановления мира. Продолжаем практически взаимодействовать по всем направлениям,

– отметил Зеленский.

Также глава государства поблагодарил Евросоюз за неизменную поддержку.

В ЕС подготовили санкции против России: что известно

Евросоюз подготовил пакет "жестких и комплексных" санкций против России, если та нападет на Украину. Они будут предусматривать ограничения на доступ к иностранному капиталу и контроль экспорта, в частности техники.

Санкции не минуют также и российский газопровод "Северный поток-2".

Кроме того, ограничения могут серьезно задеть близкое окружение Владимира Путина и олигархов.

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Текст сообщения Владимира Зеленского:

Провел телефонный разговор с президентом Евросовета. Обсудили текущую ситуацию вокруг и ее деэскалацию в пределах всех имеющихся форматов. Прилагаем дипломатические усилия для восстановления мира. Продолжаем практически взаимодействовать по всем направлениям. Благодарен за постоянную поддержку.