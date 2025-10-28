Ведущая 24 Канала София Назаренко рассказала, что кроме вопросов, связанных с украинской энергетикой, президент Украины и глава МИД Нидерландов обсудили выделение Украине репарационного кредита на основе замороженных российских активов. Также Зеленский и ван Веел акцентировали на возможности создания трибунала для российских преступников.

На какие нужды Украины выделят средства Нидерланды?

Во время встречи украинского лидера и министра иностранных дел Нидерландов в центре внимания был вопрос защиты украинской энергетической системы, которая сейчас подвергается активным атакам со стороны России.

Президент Украины анонсировал создание энергетической коалиции, и Нидерланды планируют стать одним из первых ее участников. Также среди потенциальных членов коалиции – Норвегия. А Евросоюз должна представлять президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Первое заседание энергетической коалиции может состояться уже в начале этой недели в видеоформате.

Президент подчеркнул, что цель коалиции – защита энергетической системы Украины. В случае блэкаутов из-за массированных атак со стороны России планируется импорт электроэнергии из Европейского Союза. Это возможно, ведь Украина уже интегрирована в энергетическую систему ЕС. Однако открытым остается вопросом финансирования.

Также, если будет дефицит электричества, нам может потребоваться соответствующая техника, детали, которые производятся в Германии, Италии. Поэтому мы обращаемся с этим вопросом к партнерам,

– отметил Владимир Зеленский.

В то же время министр иностранных дел Нидерландов анонсировал выделение дополнительной помощи, направленной именно на поддержку энергетической системы Украины. Эти средства будут потрачены на приобретение оборудования, проведение срочных ремонтных работ, и на закупку газа.

"Вопрос энергетики является сейчас важнейшим, именно поэтому мы рассмотрели то, что можем сделать немедленно. Это выделение 25 миллионов евро, из которых 10 миллионов будут направлены в Энергетический фонд Украины, еще 10 миллионов – для ЕБРР, и 5 миллионов – на импорт газа для Украины", – подчеркнул Дэвид ван Вилль.

Когда Украина сможет получить репарационный кредит?

Также во время встречи речь шла о создании международного трибунала для осуждения российских военных преступлений, в частности, российского диктатора Владимира Путина, и установления справедливого мира в Украине. Именно в Нидерландах анонсировано открытие первого в мире офиса по специальному трибуналу.

Нидерланды приняли официальное решение, что станут страной, которая начнет создание трибунала против преступлений России. Мы за это благодарны. Это очень важно. Мы уверены в том, что война закончится, и мы хотим справедливого мира и прежде всего трибунала всем преступникам,

– отметил Зеленский.

Кроме того, министр иностранных дел Нидерландов поделился с журналистами мнением относительно репарационного займа, который лидеры ЕС не смогли принять недавно.

Обратите внимание! Обсуждение вопроса репарационного займа для Украины было отсрочено на декабрь 2025 года, в частности, из-за позиции Бельгии. В стране размещена большая часть замороженных российских активов в депозитарии Euroclear Bank, поэтому Бельгия сомневается в правовой основе решения о предоставлении Украине репарационного кредита.

Этот репарационный кредит на основе замороженных российских активов объемом 140 миллиардов евро может получить Украина. Средства планируется потратить на военные нужды, в частности, на закупку оружия. Сейчас это решение не принято, но ожидается, что до конца 2025 года вопрос будет решен.

Нидерланды очень хотят использовать замороженные российские активы для Украины. Они очень нужны для того, чтобы решить вопрос с украинским бюджетом. Но надо рассматривать как правовые, так и финансовые аспекты. Бельгия, которая также занимается этими деньгами, должна иметь гарантии, что мы это сделаем вместе и что будет надлежащая поддержка со стороны других стран Европы, "Большой семерки",

– пояснил глава МИД.

Владимир Зеленский также анонсировал, что в последующие дни состоится встреча с европейскими партнерами, на которой будут обсуждаться первые наработки по плану завершения войны.

Ситуация в энергетической системе Украины: что известно?