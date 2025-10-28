Ведуча 24 Каналу Софія Назаренко розповіла, що окрім питань, пов'язаних з українською енергетикою, президент України та глава МЗС Нідерландів обговорили виділення Україні репараційного кредиту на основі заморожених російських активів. Також Зеленський та ван Веел акцентували на можливості створення трибуналу для російських злочинців.

На які потреби України виділять кошти Нідерланди?

Під час зустрічі українського лідера та міністра закордонних справ Нідерландів у центрі уваги було питання захисту української енергетичної системи, яка наразі зазнає активних атак з боку Росії.

Президент України анонсував створення енергетичної коаліції, і Нідерланди планують стати одним з перших її учасників. Також серед потенційних членів коаліції – Норвегія. А Євросоюз має представляти президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. Перше засідання енергетичної коаліції може відбутися вже на початку цього тижня у відеоформаті.

Президент наголосив, що мета коаліції – захист енергетичної системи України. У разі блекаутів через масовані атаки з боку Росії планується імпорт електроенергії з Європейського Союзу. Це можливе, адже Україна вже інтегрована в енергетичну систему ЄС. Проте відкритим залишається питанням фінансування.

Також, якщо буде дефіцит електрики, нам може бути потрібна відповідна техніка, деталі, що виробляються у Німеччині, Італії. Тому ми звертаємось з цим питанням до партнерів,

– зазначив Володимир Зеленський.

Водночас міністр закордонних справ Нідерландів анонсував виділення додаткової допомоги, спрямованої саме на підтримку енергетичної системи України. Ці кошти будуть витрачені на придбання обладнання, проведення термінових ремонтних робіт, та на закупівлю газу.

"Питання енергетики є зараз найважливішим, саме тому ми розглянули те, що можемо зробити негайно. Це виділення 25 мільйонів євро, з яких 10 мільйонів будуть спрямовані до Енергетичного фонду України, ще 10 мільйонів – для ЄБРР, і 5 мільйонів – на імпорту газу для України", – підкреслив Девід ван Веел.

Коли Україна зможе отримати репараційний кредит?

Також під час зустрічі йшлося про створення міжнародного трибуналу для засудження російських воєнних злочинів, зокрема, російського диктатора Володимира Путіна, і встановлення справедливого миру в Україні. Саме у Нідерландах анонсовано відкриття першого у світі офісу щодо спеціального трибуналу.

Нідерланди прийняли офіційне рішення, що стануть країною, яка започаткує створення трибуналу проти злочинів Росії. Ми за це вдячні. Це дуже важливо. Ми впевнені в тому, що війна закінчиться, і ми хочемо справедливого миру та передусім трибуналу усім злочинцям,

– відзначив Зеленський.

Крім того, міністр закордонних справ Нідерландів поділився з журналістами думкою щодо репараційної позики, яку лідери ЄС не змогли ухвалити нещодавно.

Зверніть увагу! Обговорення питання репараційної позики для України було відтерміновано на грудень 2025 року, зокрема, через позицію Бельгії. В країні розміщено більшу частину заморожених російських активів в депозитарії Euroclear Bank, тому Бельгія має сумніви щодо правового підґрунтя рішення щодо надання Україні репараційного кредиту.

Цей репараційний кредит на основі заморожених російських активів обсягом 140 мільярдів євро може отримати Україна. Кошти планується витратити на військові потреби, зокрема, на закупівлю зброї. Наразі це рішення не ухвалене, але очікується, що до кінця 2025 року питання буде розв'язане.

Нідерланди дуже хочуть використати заморожені російські активи для України. Вони дуже потрібні для того, щоби вирішити питання з українським бюджетом. Але треба розглядати як правові, так і фінансові аспекти. Бельгія, яка також займається цими грошима, має мати гарантії, що ми це зробимо разом і що буде належна підтримка з боку інших країн Європи, "Великої сімки",

– пояснив глава МЗС.

Володимир Зеленський також анонсував, що у наступні дні відбудеться зустріч з європейськими партнерами, на якій будуть обговорюватися перші напрацювання щодо плану завершення війни.

