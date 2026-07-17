Об этом заявил советник президента Украины по коммуникациям Дмитрий Литвин, сообщает "Новости.LIVE".

Что теперь ждет МИД?

Дмитрий Литвин рассказал, что в настоящее время ожидаются кадровые изменения среди заместителей министра иностранных дел.

Кроме того, советник Зеленского ответил на вопрос об Игоре Клименко, которого рассматривали на должность министра обороны. Литвин отметил, что решение относительно его будущего может быть принято уже в пятницу, 17 июля.

Напомним, 14 июля Верховная Рада поддержала отставку премьер-министра Юлии Свириденко, в отставку также автоматически ушло все правительство.

Уже 16 июля во время заседания Верховная Рада проголосовала за назначение Сергея Корецкого премьер-министром. В поддержку соответствующего решения высказались 289 депутатов.

Тогда же народные депутаты утвердили почти полный состав нового Кабинета министров.

Министром внутренних дел стал действующий глава Национальной полиции Иван Выговский, вице-премьером по вопросам европейской интеграции – бывший посол Украины при ЕС Всеволод Ченцов, а Министерство по делам ветеранов возглавил председатель Николаевской областной государственной администрации Виталий Ким.

Министром образования и науки назначен глава Национального агентства по обеспечению качества высшего образования Андрей Бутенко, Министерство юстиции возглавил народный депутат от "Слуги народа" Денис Маслов, а новым министром цифровой трансформации стала бывшая заместительница министра обороны по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Оксана Ферчук.

В то же время парламент не назначил министра обороны и министра иностранных дел.