Зеленский провел заседание СНБО по ситуации с МСЭК и злоупотреблениям с инвалидностью

Президент Зеленский провел заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины. Предметом заседания стала ситуация с МСЭК и злоупотребления должностных лиц различных государственных органов с получением инвалидности.

Об этом лидер государства сообщил в своем телеграм-канале во вторник, 22 октября.

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Зеленский провел заседание СНБО

Президент отметил, что были доклады главы СБУ Василия Малюка и министра внутренних дел Игоря Клименко по проверкам и расследованию уголовных правонарушений.

"Установлено много фактов нарушений и явно фальшивых инвалидностей должностных лиц", – указал Зеленский.

Также докладывали глава правительства Денис Шмыгаль, министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко и руководительница Министерства социальной политики Украины Оксана Жолнович относительно шагов, которые должны быть сделаны на правительственном уровне.

Также Зеленский рассказал, что во время заседания отдельно рассмотрели ситуацию в системе органов прокуратуры Украины. По этому вопросу был доклад генерального прокурора Андрея Костина.

СНБО определил перечень решений, которые вернут справедливость. Утвердил их указом,

– сообщил президент.

Он пояснил, что это, в частности, цифровизация процессов прохождения всех этапов медико-социальных экспертных комиссий, реальная проверка деклараций членов МСЭК, проверка и пересмотр необоснованных решений по инвалидности должностных лиц и аудит соответствующих пенсионных начислений, законодательные изменения для безотлагательного реформирования системы медико-социальной экспертизы в Украине, а также пересмотр системы и механизма начислений пенсионных выплат должностным лицам государственных органов.

По мнению президента Зеленского, ответственность за ситуацию сейчас должна быть персональной.

Лидер государства поручил премьеру решить проблему на уровне центральных органов исполнительной власти, в частности соответствующих министерств. По словам президента, нужны кадровые решения. Кроме этого, должна быть и политическая ответственность генерального прокурора за ситуацию в органах прокуратуры Украины.