Ситуация на фронте и проблемы со светом: Зеленский снова собирал Ставку Главнокомандующего
Источник:телеграмм Владимира Зеленского
Президент Украины Владимир Зеленский провел очередное заседание Ставки Верховного Главнокомандующего. Участники заседания обсудили актуальную ситуацию на передовой и рассмотрели возможные действия врага на ближайший период.
Глава государства отметил, что особое внимание было уделено формированию надежной защиты энергетической сети страны от воздушных атак врага. В частности, члены Ставки проанализировали ход формирования эффективной системы противовоздушной обороны Украины и обеспечение необходимым боекомплектом.
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Что обсуждали на заседании Ставки
Отдельно участники заседания остановились на процессе восстановления объектов энергетики, которые были повреждены в результате недавних попаданий российских ракет и дронов-камикадзе.
Также рассмотрели альтернативные способы временного обеспечения населения и предприятий электроэнергией и связью, пока продолжаются восстановительные работы.
Владимир Зеленский напомнил украинцам о важности экономного использования электроэнергии.
Максимизируем наши усилия по безопасности объектов энергетической инфраструктуры. И помним, что каждый из выключенных ненужных электроприборов – это вклад в скорее восстановление стабильного и постоянного электроснабжения на всей территории Украины,
– отметил президент Украины.
Оккупанты атакуют критическую инфраструктуру Украины
- С 10 октября в результате ударов, врагов по территории Украины, было разрушено 30% украинских электростанций. Это привело к серьезным проблемам со светом.
- С 20 октября в Украине были введены ограничения на пользование электроэнергией.
- Российские захватчики атаковали критическую инфраструктуру нашей страны 22 октября. В частности, оккупанты нанесли удар по Ровенской, Волнской, Кировоградской, Хмельницкой, Николаевской и Одесской областям.
- Враг выпустил 40 ракет и 16 иранских дронов-камикадзе. К счастью, 20 крылатых ракет и 11 БПЛА удалось сбить.
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