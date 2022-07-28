Зеленский подвел итоги заседания Ставки верховного главнокомандующего: что обсудили

Президент Владимир Зеленский 28 июля провел очередное заседание Ставки Верховного Главнокомандующего. Рассмотрели 4 вопроса.

Не все можно озвучивать публично, однако о некоторых моментах Зеленский рассказал в традиционном видеообращении к украинцам, сообщает 24 канал.

Кстати Никто в мире не вкладывается в терроризм больше, чем россия, – Зеленский

Какие вопросы рассматривали

По словам президента, проанализировали состояние обеспечения вооружением наших защитников, поставки помощи от партнеров и в целом состояние выполнения Плана обороны Украины, одобренного 24 февраля.

Также Зеленский подчеркнул, что за первую половину этих суток только в Киеве было 4 воздушные тревоги. Российская армия нанесла ракетные удары по Киевщине, по Кропивницкому, била по Николаеву, пыталась штурмовать Донбасс. Президент поблагодарил каждого, кто отражает этот террор.

Предыдущее заседание Ставки

Зеленский провел заседание Ставки Верховного Главнокомандующего 21 июля. Тогда тоже говорили о текущей ситуации на передовой и вокруг Украины. Кроме того:

определили задачи по некоторым тактическим направлениям для усиления позиций;

проработали вопрос о поставках новейших вооружений в войска.

Пришли к выводу, что нужно увеличить интенсивность ударов по врагу, чтобы нанести оккупантам ощутимые потери.

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