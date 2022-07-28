Не все можна озвучувати публічно, однак про деякі моменти Зеленський розповів у традиційному відеозверненні до українців, інформує 24 канал.

До речі Ніхто у світі не вкладається у тероризм більше, ніж росія, – Зеленський

Які питання розглядали

За словами президента, проаналізували стан забезпечення озброєнням наших захисників, постачання допомоги від партнерів і загалом стан виконання Плану оборони України, який схвалили 24 лютого.

Також Зеленський наголосив, що за першу половину цієї доби лише у Києві було 4 повітряні тривоги. Російська армія завдала ракетних ударів по Київщині, по Кропивницькому, била по Миколаїв, намагалась штурмувати Донбас. Президент подякував кожному, хто відбиває цей терор.

Попереднє засідання Ставки

Зеленський провів засідання Ставки Верховного Головнокомандувача 21 липня. Тоді теж говорили про поточну ситуацію на передовій та довкола України. Крім того:

визначили завдання на деяких тактичних напрямках для посилення позицій;

опрацювали питання про постачання новітніх озброєнь у війська.

Дійшли висновку, що потрібно збільшити інтенсивність ударів по ворогу, аби завдати окупантам відчутних втрат.

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