Відповідну інформацію президент повідомив ввечері 28 липня. Також президент разом з президентом Литви вручили паспорти дітям-переселенцям і дітям загиблих воїнів.

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Зеленський нагородив відважних українців

Сьогодні (мовиться про 28 липня – 24 канал) ми вперше відзначили День Української Державності. Я був щасливий побачити, скільки людей сприйняли це свято близько до серця, вітали з ним, посміхались та пишались Україною,

– сказав Зеленський.

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Звернення Зеленського за 28 липня: дивіться відео