Враг их почувствует, – Зеленский анонсировал мощные результаты заседания Военного кабинета

Украинский лидер провел заседание Военного кабинета. Президент подчеркнул, что российский агрессор почувствует результаты.

Деталей Верховный Главнокомандующий не раскрыл. Первыми результатым заседания узнают оккупанты. Враг их обязательно почувствует, пишет 24 Канал.

Смотрите также Операция "Деокупация": как Зеленский четко указал Путину, что Крым будет украинским

Российские захватчики почувствуют результат

Военный кабинет. Сегодня без деталей. Но результаты будут. Враг их почувствует,

– подчеркнул Владимир Зеленский.

Заметим, что заседание в узком круг лиц глава государства проводил и накануне, 12 сентября. Украинский лидер отметил, что на нем говорили только о фронте. В частности, продолжении нашего наступления, направлениях, прогнозах, снабжении, оружии и боеприпасах, собственном производстве, информации разведок.

Кроме того, речь шла о подготовке к встречным действиям врага: возведении укреплений, усилении наших защитников на соответствующих участках, данных разведок о датах и направлениях.

Обратите внимание! В ВСУ подтвердили удар по Корабельной бухте оккупированного Севастополя. В частности, отметили, что утром 13 сентября наши защитники нанесли успешные удары по средствам ВМС и портовой инфраструктуре оккупантов.

Кстати, источники 24 Канала в ГУР сообщили о поражении большого десантного корабля и подводной лодки. Однако не уточнили, о каком именно типе судов говорится. Также отметили, что кроме плавсредств, в результате удара повреждение судоремонтного завода имени Орджоникидзе в Севастополе.