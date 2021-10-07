Зеленский провел существенные ротации в дипломатическом корпусе

7 октября 2021 , 03:48
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Источник:

Офис Президента

Президент Украины Владимир Зеленский назначил новых послов сразу в шести разных странах. Говорится о государствах Африки и Латинской Америки.

Кроме того, президент уволил пятерых украинских послов. Соответствующие указы опубликованы на сайте Офиса Президента.

Интересно У Зеленского не могут найти кандидатов в министры, – СМИ

Новые назначения

Что интересно, послами в шести странах Африки и Северной Америки станут дипломаты, которые уже работают послами. Теперь они будут работать по совместительству в нескольких странах одновременно:

  • Андрей Праведник – посол в Республике Кения предназначен также послом в Республике Руанда.
  • Валерий Кирдоду – посол в Федеративной Республике Нигерия назначен по совместительству послом в Республике Камерун.
  • Оксана Драмарецкая – госпожа посол в Мексиканских Соединенных Штатах будет возглавлять дипломатические миссии в Республике Панама, в БелизеРеспублике Гватемала и Республике Коста-Рика.

Увольнения от Зеленского:

  • Ростислав Троненко – больше не будет послом в Федеративной Республике Бразилия.
  • Василий Серватюк – освобожден от должности посла в Республике Таджикистан и Исламской Республике Афганистан.
  • Евгений Микитенко – больше не будет возглавлять дипмиссию в Арабской Республике Египет.
  • Владимир Яценковский – уволен с посла в Литовской Республике.
  • Иван Кулебы – перестал работать послом в Республике Армения.
Автор: Василь Денисюк