Это должен быть урок, а не приговор: политолог о возможных изменениях в военном руководстве

В Украине продолжаются протесты, связанные с отставкой главнокомандующего ВСУ Александра Сырского. В то же время президент Владимир Зеленский заявляет, что проводит консультации с военными, в частности, по вопросам ситуации на фронте и видению командирами деталей стратегии обороны Украины. Также в ходе этих встреч могут обсуждаться и изменения в военном руководстве.

Политолог Олег Лесной в беседе с 24 Каналом отметил, следует ли властям принимать решения о замене военных руководителей под давлением общества. Он объяснил, при каких обстоятельствах назначение на высокую должность будет эффективным.

Общество должно дать время

Лесной подчеркнул, что в настоящее время на руководство страны оказывается информационное и общественное давление.

Это – по-украински, это правильно, потому что мы – не Россия. Но я бы очень не хотел, чтобы это давление было направлено на то, чтобы просто кого-то, кто не нравится, уволить. Важно, чтобы общество дало время для принятия взвешенного решения,

– отметил политолог.

Он выразил надежду, что эти консультации, которые регулярно проходят и о которых сообщают обществу, проводятся не для того, чтобы кто-то перехватил инициативу и набрал много лайков или просмотров в соцсетях.

Во-первых, по его мнению, демонстрируется, что ситуация на фронте находится под контролем. Это очень важно, чтобы сейчас военные чувствовали, что командиры ездят в Киев не для того, чтобы искать там лучшей судьбы, а для того, чтобы они действительно контролировали ситуацию и отчитывались об этом перед президентом.

Во-вторых, в беседах с конкретными командирами речь идет о решении главных проблем. И, конечно, чтобы назначения были, если не на 100% качественными – ведь нет человека, который бы нравился всем украинцам, – то, по крайней мере, эффективными. Важно, чтобы это назначение не снизило уровень украинской армии, которая сейчас эффективна,

– пояснил Олег Лесной.

Сегодня существует очень много проблем, но, уверен политолог, нельзя жертвовать эффективностью ради скорости. Мол, давайте быстро кого-нибудь уволим и назначим кого угодно.

Политолог прокомментировал ситуацию с назначением нового военного руководства: смотрите видео

"Даже те люди, которые выходят на протесты, не хотят этого, потому что все за эффективность", – подчеркнул Лесной.

Поэтому, по его мнению, последствия этого кризиса должны стать уроком, а не приговором.

В Bloomberg отмечают, что на фоне протестов в случае увольнения Александра Сырского с поста главнокомандующего ВСУ его место, вероятно, займет командующий Объединенными силами генерал-майор Михаил Драпатый. Как отмечается в материале, существует список из 11 кандидатов на эту должность, однако окончательное решение пока не принято.