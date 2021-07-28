Я масок там не видел, – Зеленский раскритиковал крестный ход УПЦ МП в Киеве

Президент Владимир Зеленский раскритиковал "крестный ход" в Киеве, который состоялся 27 июля. Его возмутило то, что десятки тысяч людей были без масок.

Глава государства отметил, что не видел коммуникации со стороны киевских властей в вопросе организации. Об этом он сообщил во время Всеукраинского форума "Украина. Децентрализация".

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Все бояться коммуницировать, понимая, что это большой праздник, и не хотят людям сказать прямо: будьте осторожны. 55 000 приехали в Киев, большинство – пожилые люди. Они должны были идти все в масках, хотя бы так. Я масок там не видел. Неужели это так сложно?

– сказал президент.

Людей свозили автобусами

Владимир Зеленский отметил, что участников организованно свозили автобусами и добавил, что нужно было подумать о более безопасных условиях проведения "крестного хода".

А то, что в Лавре и у Лавры люди ночевали, какое большое количество пожилых людей. Если организуется такое шествие, то надо организовать, где люди ночь проводят, чтобы люди были в масках. У них даже не было питьевой воды, полиция раздавала,

– подытожил глава государства.

Что известно про "ход": кратко

УПЦ Московского патриархата 27 июля вывела на улицы столицы более 55 000 человек, а в самой церкви заявили о более 350 000.

В день мероприятия в Киеве временно перекрыли движение по некоторым центральным улицам, а правоохранители перешли на усиленное патрулирование.

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