Глава держави зазначив, що не бачив комунікації з боку київської влади у питанні організації. Про це він повідомив під час Всеукраїнського форуму "Україна. Децентралізація".

Читайте також Без масок та молитв: після Хресної ходи віряни утворили колапс у київському метро – відео

Всі бояться комунікувати, розуміючи, що це велике свято, і не хочуть людям сказати прямо: будьте обережні. 55 000 приїхали до Києва, більшість – літні люди. Вони повинні були йти все в масках, хоча б так. Я масок там не бачив. Невже це так складно?

– сказав президент.

Людей звозили автобусами

Володимир Зеленський зазначив, що учасників організовано звозили автобусами та додав, що потрібно було подумати про більш безпечні умови проведення "хресної ходи".

А те, що в Лаврі та біля Лаври люди ночували, яка велика кількість літніх людей. Якщо організовується така хода, то треба організувати, де люди ніч проводять, щоб люди були в масках. У них навіть не було питної води, поліція роздавала,

– підсумував глава держави.

Що відомо про "ходу": коротко

УПЦ Московського патріархату 27 липня вивела на вулиці столиці понад 55 000 людей, а у самій церкві заявили про понад 350 000.

У день заходу в Києві тимчасово перекрили рух по деяких центральних вулицях, а правоохоронці перейшли на посилене патрулювання.

До теми Понад 55 тисяч вірян УПЦ МП паралізували центр Києва: столицею пройшла Хресна хода – фото, відео