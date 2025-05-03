Орбан делает очень опасные вещи: Зеленский раскритиковал политику венгерского премьер-министра

Владимир Зеленский заявил, что венгерский премьер-министр втягивает Украину в свои выборы. Орбан провел контролируемый опрос, где люди будто бы против вступления нашей страны в ЕС, хотя результаты оппозиционной партии говорят о другом.

Президент Украины отметил, что большинство венгров поддерживают вступление нашей страны в ЕС. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Интерфакс-Украина.

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Как Зеленский раскритиковал Орбана

Глава государства отметил, что венгерский премьер-министр провел контролируемый опрос, где люди якобы против вступления Украины в ЕС, но другие результаты показывают, что большинство поддерживают нашу страну.

В апреле этого года оппозиция Венгрии провела опрос "Голос нации". Утвердительно на вопрос "поддерживаете ли вы вступление Украины в Европейский Союз" ответили почти 60% людей.

Владимир Зеленский заявил, что Орбан втягивает Украину в свои выборы тем, что блокирует вступление в ЕС.

В конце концов эта методика не будет выигрышной. Почему? Потому что, все равно, люди там за Украину. Как бы он их не накручивал. Какой-то процент он накрутит, но нельзя просто на ненависти постоянно побеждать,

– подчеркнул президент Украины.

Он считает, что Орбан делает "очень опасные вещи" тем, что блокирует вступление Украины в Евросоюз. По словам Зеленского, венгерский премьер-министр может быть против этого, но делать шаги, чтобы помешать этому – он не имеет права. Как и наша страна не имеет права вмешиваться в судьбу Венгрии.

Ранее Виктор Орбан заявлял, что вступление Украины в ЕС может разрушить экономику Венгрии. По его словам, если бы деньги, которые направляются в Украину, были в европейской экономике, то у Венгрии не было бы экономических проблем.