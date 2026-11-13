Зеленский раскритиковал чиновников из-за ситуации с электроснабжением в Белой Церкви и Броварах

Владимир Зеленский 13 ноября провел жесткий разговор с членами правительства по поводу ситуации с электроснабжением в регионах Украины. Особое возмущение президента вызвало то, что в Белой Церкви и Броварах люди по несколько суток оставались без света, хотя отчеты с мест не отражали реального положения дел.

Об этом глава государства рассказал во время своего вечернего обращения.

Зеленский жестко высказался о чиновниках

Зеленский сообщил о жестком разговоре с правительственными чиновниками во время селекторного совещания. Причиной стала ситуация с электроснабжением в ряде украинских городов, в частности в Белой Церкви и Броварах.

По словам главы государства, там люди оставались без электричества не просто несколько часов, а по несколько суток. При этом отчеты ответственных лиц на местах не соответствовали реальному положению дел.

Совершенно недопустимая ситуация в Белой Церкви и Броварах – когда люди оставались без света не просто часами, а по несколько суток. И при этом отчеты с мест давали иную информацию. Проблемы нужно решать, а не скрывать,

– заявил президент.

В ходе селекторной конференции также были заслушаны отчеты о ситуации в Конотопе и Шостке. Зеленский выразил надежду, что жители этих городов получат необходимую помощь.

В то же время президент поблагодарил энергетиков, ремонтные бригады и спасателей ГСЧС, которые восстанавливают электроснабжение даже под российскими обстрелами.

Но когда где-то в областях коммунальные службы, отдельные компании недорабатывают, на это должна быть реакция, и очень быстрая,

– подчеркнул глава государства.

Напомним, ранее Зеленский заявлял, что восстановительные работы в отдельных городах продвигаются слишком медленно. Кроме того, он обратил внимание на недостоверную информацию, которую руководство государства получало с мест.

Президент поручил Министерству энергетики совместно с Минцифрой и Министерством развития общин подготовить дополнительные инструменты взаимодействия с городами и общинами, чтобы ускорить восстановление поврежденных объектов.