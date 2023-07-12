Понимаю недовольство и нетерпение, – Писториус отреагировал на критику Зеленского НАТО

12 июля 2023, 11:00
Читати новину українською

Источник:

ARD

Накануне президент Украины Владимир Зеленский на пути к Вильнюсу раскритиковал условия союзников. На это отреагировал министр обороны Германии Борис Писториус.

По словам Писториуса, у Украины есть обязательства по членству в НАТО. И это тоже понятно Зеленскому.

Обратите внимание "Украина сделает НАТО сильнее": слова Зеленского вызвали безумные овации в Вильнюсе

Реакция министра обороны Германии на критику Зеленского

Писториус заявил, что выдвинутые НАТО условия были абсолютно нормальными. И у Украины есть обязательства по членству в НАТО.

Все это – нормальные стандарты для всех стран-членов НАТО… Все говорят, что будущее Украины – в НАТО, как только закончится война,
– сказал министр.

По его словам, он понимает "недовольство и нетерпение".

"Я понимаю недовольство и нетерпение. Особенно в той ситуации, в которой находится Украина, я ей вполне сочувствую", – подчеркнул Писториус.

Что этому предшествовало

  • Накануне Зеленский заявил, что Украина будет представлена на саммите НАТО в Вильнюсе, ведь это уважение. Однако президент сказал, что наше государство получило сигналы о том, что обсуждаются формулировки без Украины.
  • Украинский лидер заявил, что Украина ценит союзников, ценит общую безопасность и открытый разговор.
  • В то же время президент подчеркнул, что получил сигналы о том, что обсуждаются формулировки без Украины. Зеленский подчеркнул, что эта формулировка только относительно приглашения, а не членства Украины.
  • "Беспрецедентно и абсурдно – когда нет никаких временных рамок и для приглашения, и для членства Украины; и когда вместо этого добавляется какая-то странная формулировка об "условиях" даже для приглашения Украины", – подчеркнул Зеленский.
  • Зеленский объяснил, что это похоже на то, что нет готовности ни пригласить Украину в НАТО, ни сделать ее членом Альянса. Он добавил, что неопределенность – это слабость, и он откровенно обсудит это на саммите НАТО.

Автор: Софія Ропан