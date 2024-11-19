Хотят бороться внутри Украины, а не за нее – Зеленский о тех, кто хочет выборов

Во время своего выступления в Верховной Раде Владимир Зеленский представил План стойкости из десяти пунктов. Выступление президента было посвящено различным вопросам, в том числе возможности проведения выборов в войну.

Собственно, именно единство общества во время войны является одним из пунктов Плана стойкости. Детали передает 24 Канал со ссылкой на выступление Зеленского.

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Выборов во время войны не будет

Мы все знаем, что Конституция Украины и закон не позволят проводить выборы в военное время. И никто в мире не требовал и не требует этого от Украины. Но у нас, в Украине, есть некоторые люди, которые, может, изголодались по власти настолько, что хотят бороться внутри нашего государства больше, чем ради государства. Хотят политических споров в окопах, как в телестудиях. Это губительно для Украины,

– высказался президент.

По его словам, вначале наше государство нуждается в справедливом мире, а уже потом украинцы проведут справедливые выборы.

"Нужно уметь ставить общий интерес выше, чем любые личные желания", – подытожил гарант.

Интересно! Также в этот день, в тысячный день полномасштабной войны, Зеленский подтвердил, что Киев имеет дальнобойные возможности – ATACMS и "длинные Нептуны".