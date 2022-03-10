Зеленский раскритиковал Запад за позднюю передачу оружия и введение санкций

Владимир Зеленский вспомнил Западу позднюю передачу оружия и санкции. В частности, президент вспомнил, что сейчас оккупанты уничтожают наши города.

Соответствующий глава государства рассказал в интервью немецкой газете "Die Zeit". Это произошло 10 марта – на 15 день войны, которую Россия начала против Украины.

Внимание Власти призывают Запад не медлить с новыми санкциями против России

Зеленский припомнил Западу промедление с санкциями и предоставлением оружия

Верховный Главнокомандующий Вооруженными силами Украины ответил на вопрос, вовремя ли поступает военная поддержка.

В частности, президент сказал, что его нужно немного расширить. Владимир Зеленский вспомнил:

Еще месяц назад, когда вторжения не было, все видели, что вторжение возможно. Войска стояли на нашей границе. И я говорил: примените против России такие санкции, чтобы у них и мысли не было нападать. Этого не сделали;

я говорил: дайте Украине такую ​​поддержку, чтобы мы знали, что наша безопасность гарантирована. Этого тоже не сделали;

теперь мы имеем вторжение. Очень жестокое. Российские войска просто разрушают наши города, откровенно убивают больше людей;

они расстреливают на дорогах даже очевидно мирных людей – просто беженцев. Понимаете? Они убивают даже беженцев. Их ракеты бьют по жилым домам, по университетам, по церквям. Это варварство.

И да, мы получаем оружие. Но очевидно, что нуждаемся в большем, поскольку варварство не останавливается,

– заявил президент.

Он добавил, что в Украине есть люди, которые действительно ценят свою свободу и готовы за нее бороться.

Оперативная информация спасает жизнь. Читайте наш телеграм, там мы сейчас самые быстрые. Круглые сутки!