"НАТО еще не подъехало": Зеленский высмеял российскую пропаганду в анекдоте об одесских евреях

Недавно Владимир Зеленский стал героем спецвыпуска шоу Netflix с Дэвидом Леттерманом. В ходе беседы с ним президент Украины рассказал анекдот о войне против России.

Накануне в сети появился свежий выпуск шоу "Мой следующий гость не нуждается в представлении". На этот раз его героем стал Владимир Зеленский, который пообщался с Дэвидом Леттерманом о войне и том, что помогает каждому украинцу справиться с трудностями. Не обошлось, конечно, без анекдотов.

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Чувство юмора очень важно, – Зеленский

Президент отметил, что у украинцев сейчас не так уж много моментов, когда на лицах появляется улыбка. В то же время он отметил, что "чувство юмора – оно очень важно, чтобы не сойти с ума".

Но и правда, даже в самые страшные моменты украинцы шутят и пытаются хоть как-то разрядить напряжение, которое витает в воздухе. Неудивительно, что то же отключение света породило бешеное количество мемов.

Беседуя с Леттерманом, Зеленский предложил ему послушать актуальный анекдот. Понятно, что ведущий не отказался, ведь послушать шутку можно было из уст президента, у которого прошлое комика.

Итак: "Встречаются два одессита, два одесских еврея. Один другому говорит:

– Ну что? Как там ситуация? Что говорят?

– Ну, что говорят… Говорят, что война.

– Что за война?

– Россия воюет с НАТО.

– Что, серьезно?

– Да, да, война. Россия борется с НАТО.

– И что, как там?

– Ну, как там… 70 тысяч российских военных убиты. Потратили почти все ракеты. Много техники поломанной, взорванной. Такова ситуация.

– А что НАТО?

– А что НАТО? НАТО еще не подъехало.

В этом анекдоте, как говорится, только частичка шутки. Ведь по факту он показывает реалии. На протяжении более чем 9 месяцев украинские военные мужественно противостоят России. Тем временем в Кремле продолжают рассказывать басни о войсках НАТО на территории нашей страны и о том, что они непременно пойдут на Москву.

Может ли НАТО вступить в войну