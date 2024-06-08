Зеленский откровенно рассказал Байдену о ситуации на фронте, Белый дом

Недавно Зеленский встретился с Байденом в Париже. Стало известно, что во время их разговора, украинский лидер поделился очень откровенной оценкой ситуации на поле боя.

В частности, он рассказал, какое давление испытывают украинские воины. Советник Белого дома Джон Кирби считает, что нужно приложить еще немалые усилия, чтобы оттеснить врага.

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Что Зеленский сообщил Байдену

Он поделился с президентом Байденом очень откровенной оценкой того, что происходит, а также давления, которое они продолжают испытывать, особенно на востоке, на Донбассе,

– сообщил Кирби.

Представитель Белого дома отметил, что не может раскрывать детали разговора президентов, поскольку это может осложнить оборону Украины.

Кирби также подчеркнул, что пакеты помощи, предоставленные США, уже помогли украинской стороне получить определенные преимущества и замедлить продвижение российских войск, в частности в районе Харькова.

Однако, по его словам, еще нужно приложить значительные усилия для того, чтобы отбросить россиян назад.

"И президент (Байден – 24 Канал) – как вы слышали публично – он, конечно, сделал это также в частном порядке и заверил президента Зеленского, что они и в дальнейшем будут иметь нашу поддержку", – отметил представитель Белого дома.

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