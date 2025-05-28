Зеленский рассказал, как украинцам удалось уничтожить 40 единиц российской техники одновременно

Президент Украины вспомнил о недавней атаке беспилотников на военных России. По его словам, тогда удалось уничтожить 40 единиц вражеской техники одновременно.

Об этом украинский лидер рассказал во время общения с журналистами 28 мая, передает 24 Канал.

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Что известно об успешной атаке на военных России

Владимир Зеленский вспомнил об ударе по врагу, когда украинцы использовали 400 дронов одновременно.

Было уничтожено более 40 единиц техники одновременно. И мы сделали такой шаг. Он был применен исключительно военными, исключительно на поле боя,

– объяснил президент Украины.

Он заверил, что это была попытка подобной операции. Украинцы готовы продемонстрировать в разы больше со временем.

На слухи о том, что Россия хочет запускать по Украине 1000 дронов за сутки Зеленский ответил, что пока не воспринимает такую цифру.

Они готовятся к производству, чтобы была способность производить 300 – 350 дронов в сутки. Это их реальная ситуация. Они получили задание иметь 500 в сутки. Я не считаю, что у них это есть. Поэтому я не воспринимаю цифру в 1000, хотя мы должны понять, что можно несколько дней накапливать, и потом будут и такие сутки. Нельзя сказать, что такого не будет,

– отметил он.

Владимир Зеленский считает, что Украине также надо иметь тысячу дронов. Дальнобойных БПЛА украинцы уже могут применить 100 в сутки. "Это говорит о том, что россияне начнут чувствовать все это, если партнеры нам помогут. И будет у нас так же как у россиян, 300 – 500 в сутки, – мы очень близки к этому. То есть вопрос уже не в производственных возможностях. Главное, что у нас это получилось. Вопрос финансовый", – рассказал он.