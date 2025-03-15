15 марта, 16:23
Зеленский рассказал, для чего Россия затягивает начало 30-дневного перемирия
Недавно Украина согласилась на предложение США о 30-дневном перемирии, однако Россия все еще продолжает затягивать с ответом. По словам президента Владимира Зеленского, Москва это делает намеренно.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Владимира Зеленского во время брифинга 15 марта.
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Для чего Россия затягивает переговорный процесс
От России поступают заявления, которые свидетельствуют о том, что она пытается затянуть переговорный процесс, чтобы оттянуть начало действия 30-дневного перемирия. Зеленский объяснил, что это делается намеренно.
Они (россияне – 24 Канал) хотят более сильную позицию,
– отметил украинский лидер.