Так можно жить, – Зеленский о том, готова ли Украина к длительной войне с Россией

Война России против Украины длится уже полтора года, и неизвестно когда она закончится. Владимир Зеленский проанализировал, готово ли наше государство противостоять агрессору в течение трех лет.

Глава Украины заявил, что Украина может воевать долго при одном условии. Если эта война будет, как в Израиле, то есть с минимальными человеческими потерями.

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Так можно жить

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина готова вести войну длительный период времени, однако нужно учитывать "какая это война".

Он подчеркнул, что Израиль сражается уже очень долго, поэтому вести длительную войну возможно.

Мы готовы воевать долго, не теряя людей. Нужно минимизировать жертвы. Можно так жить,

– сказал президент.

В то же время, на вопрос о том, должна ли война перекинуться на вражескую территорию, он напомнил, что для Украины подобный сценарий – это риск.

"Я считаю, что это большой риск, что мы точно останемся сами", – подытожил Зеленский.

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