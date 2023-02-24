Зеленский рассказал, хотел ли звонить по телефону Путину в начале вторжения

Владимир Зеленский просил партнеров наладить контакт для переговоров России с Украиной. Однако они не были готовы к этому.

Об этом президент рассказал в интервью журналисту Дмитрию Комарову, передает 24 Канал.

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Зеленский вспомнил первые дни вторжения России

На вопрос журналиста, планировал ли Зеленский связаться с российским диктатором Владимиром Путиным в начале полномасштабного российского вторжения, президент ответил, что он хотел сделать это до вторжения, но не после.

В эти дни (речь идет о первых днях вторжения – 24 Канал)? Нет. Я до этого хотел, и мы передавали сигналы и заказывали разговор. Я считал, что очень важно, чтобы он сказал лично Украине и украинцам, что не будет вторжения,

– сказал Зеленский.

Глава государства рассказал, что он неоднократно обращался к разным партнерам, чтобы они вышли с контактом на Россию.

"Мы заказывали (телефонный разговор с Путиным – 24 Канал) несколько раз, но они были не готовы. Прямого разговора не было, но все лидеры говорили, что он не готов. Сейчас я не хочу с ним общаться", – подчеркнул президент.

Зеленский о "столе переговоров" с Путиным в Турции

В годовщину полномасштабного вторжения России в Украину Владимир Зеленский говорил с президентом Турции Реджепом Эрдоганом. Он поблагодарил его за поддержку и все, чем он помог, но идею переговоров отверг. Об этом он рассказал во время пресс-конференции со СМИ, 24 февраля.

Президент Украины рассказал, что еще перед вторжением просил Эрдогана и других лидеров усадить Владимира Путина за стол переговоров. По словам Зеленского, Эрдоган и другие мировые лидеры не смогли тогда этого сделать.

Даже если Эрдогану удастся посадить российского диктатора за стол перегорел, Украина не будет участвовать в этом и именно эту позицию, по словам Президента, знает Эрдоган.