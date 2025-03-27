Ставьте на меня, я моложе Путина, – Зеленский о том, как войдет в историю

Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что он не знает, что о нем напишут в учебниках истории. В то же время он отметил, что хочет, чтобы в будущем его дети шли по улице и не прятались.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на слова Владимира Зеленского в интервью для Eurovision News.

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Как Зеленский хочу войти в историю

Зеленский отметил, что он не знает, как о нем напишут в учебниках по истории и попадание туда – не его цель.

Для меня главная цель – чтобы мои дети могли свободно ходить по улицам и не прятаться, чтобы на них смотрели с достоинством,

– подчеркнул президент.

Он добавил, что до конца своих дней будет делать все, чтобы защитить украинцев.

"Я точно моложе Путина, ставьте на меня, у меня лучшие перспективы", – заявил Зеленский.

К слову, Зеленский также отметил, что потеря главой Кремля Владимиром Путиным силы – вопрос времени. Президент Украины добавил, что "Путин скоро умрет и все закончится".