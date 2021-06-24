Лукашенко обещал мне, что не подведет, – Зеленский об истории с вагнеровцами
Источник:ТСН
Владимир Зеленский вспомнил, что в последний раз общался с Александром Лукашенко летом 2020 года, когда набирала обороты история с российскими вагнеровцами. Тогда белорусский президент уверял, что любит Украину и обещал не подвести.
Владимир Зеленский тогда сам позвонил Александру Лукашенко и заверил, что может предоставить полную информацию относительно этих лиц. Мол, уже тогда было понимание, что там за люди и кто они такие.
Интересно Ермак рядом со мной не просто так, – Зеленский
Зеленский поверил Лукашенко
По словам украинского президента, белорусский диктатор тогда ответил ему следующее:
Я понимаю, да, дорогой Владимир Александрович. Вы же знаете, как я к вам отношусь. Ты же знаешь, как Беларусь любит Украину. Ты знаешь, что я тебя не подведу. У меня здесь сейчас не все спокойно, я разберусь.
Владимир Зеленский уверяет, что тогда поверил Лукашенко и был убежден, что он действительно передаст этих людей.
"Но потом произошло то, что произошло, и после этого это была моя последняя с ним беседа. К сожалению, сегодня отношения такие", – отметил глава государства.
Коротко о скандале с вагнеровцами в Беларуси:
- В Беларуси в июле 2020 года задержали 33 человека, причастных к частной военной компании "Вагнера".
- Среди "вагнеровцев" были участники войны на Донбассе, которые воевали на стороне боевиков. Украина направила Беларуси запрос на экстрадицию 28 "вагнеровцев". Однако его проигнорировали и передали их России.
- СМИ сообщили, что операцию по задержанию спланировали украинские спецслужбы, однако она провалилась из-за "слива" из Офиса Президента.
- По этой версии, СБУ специально собрала боевиков якобы для участия в очередном конфликте, а если бы самолет с ними пролетал через Украину, его бы задержали.