Зеленский рассказал, когда в последний раз встречался с родителями

Президент Владимир Зеленский рассказал, что с матерью Риммой Владимировной виделся недавно, а вот встреч с отцом у него не было уже несколько месяцев. Связь с Александром Семеновичем глава государства поддерживает по телефону.

Перед поездкой в Трускавец Владимир Зеленский виделся с мамой, которая гостила у него в Киеве. Президент рассказал журналистам, что у Риммы Зеленской есть некоторые проблемы со здоровьем. Возможно, именно это и стало причиной приезда в столицу.

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Зеленский поздравил отца с профессиональным праздником

Президент рассказал, что в пятницу 1 октября звонил своему отцу, чтобы поздравить с Днем работника образования, так как это профессиональный праздник Александра Зеленского, который является заведующим кафедры информации и информационных технологий Криворожского экономического института.

Владимир Зеленский объяснил, почему поздравил отца раньше. Причиной этому является то, что обычно педагогов поздравляют в пятницу накануне праздника. Однако, отец теперь может обидеться, потому что сын должен был первым поздравить его с этим днем.

В пятницу там все ученики его (отца – 24 канал) поздравляют. Поэтому я должен был быть одним из первых. Но знаю, что не был первым,

– рассказал Зеленский.

На вопрос журналистов о том, насколько президент изменился за время пребывания у власти, Зеленский только ответил, что действительно изменился.

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