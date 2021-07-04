Зеленский рассказал, когда Украина получит от США боевые катера Mark VI
Источник:Укринформ
Владимир Зеленский заверил, что США уже в 2022 году начнут передавать Украине скоростные боевые катера Mark VI. Украинский лидер подчеркнул: о необходимости нового пункта базирования для патрульных катеров говорили уже много лет.
По словам Зеленского, "мы отказались от разговоров и приступили к реальной работе". Украина будет реализовывать масштабные проекты по обновлению корабельного состава, развитию современной военно-морской инфраструктуры и подготовке личного состава.
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Работать Украина будет совместно с США, Великобританией, Турцией и другими странами-друзьями.
В частности, в следующем году (2022 – 24 канал) американская сторона начнет передачу Украине скоростных боевых катеров Mark VI,
– заметил Зеленский.
Украинский лидер подчеркнул, что в порту Южном уже формируют соответствующую инфраструктуру.
В частности, там развернули управление дивизиона кораблей. Там базируются 2 катера Island и ожидают пополнения по меньшей мере еще 3 катеров. Сейчас они находятся в США на этапе модернизации.
Зеленский о возрождении флота
- Зеленский отметил, что за последние годы в Украине произошло настоящее возрождение флота. Президент назвал это доказательством "наших реальных действий для решения безопасности и оборонных задач".
- По словам украинского лидера, украинские органы военного управления флота сейчас активно вводят стандарты НАТО.
- В частности, сразу 4 экипажа патрульных катеров уже прошли курсы подготовки в Штатах. Там они продемонстрировали высокие показатели совместимости с экипажами кораблей Альянса.
Анонс от президента
- Украинский лидер отметил, что уже в ближайшее время ВСУ получат на вооружение современные турецкие беспилотники Bayraktar.
- Кроме того, у украинских защитников появится собственный боевой корвет.